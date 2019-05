© foto di www.imagephotoagency.it

La serata dell'Olimpico segna l'ultima presenza di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Diversi i cori partiti dagli spalti dello stadio capitolino all'indirizzo del capitano, omaggiato anche da diversi striscioni. "De Rossi cuore giallorosso", "DDR, di Ostia un vanto, per Roma un incanto", "Nei giorni belli e in quelli tristi, sei stato la bandiera dei veri romanisti" e "Non esisterà mai una ragione in una storia d'amore, De Rossi nel cuore", sono alcuni degli striscioni comparsi per il numero 16.