Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

"4-5-1949: gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede": questo il lungo striscione srotolato dalla Curva Fiesole presente oggi in trasferta al Castellani in memoria del grande Torino a 70 anni dalla tragedia di Superga. Ecco la foto realizzata dall'inviato di Tuttomercatoweb.com