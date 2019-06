Fonte: Firenzeviola.it

Grande entusiasmo ieri sera al ristorante "Pepolino" nel quartiere di Tribeca dove è andata in scena la cena del Viola Club New York alla presenza del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, di Joe Barone ma soprattutto di Vincenzo Montella, ieri confermato ufficialmente alla guida tecnica della prima squadra. Questi alcuni scatti di Firenzeviola.it della cena a New York alla presenza del tycoon italo-americano e del tecnico viola.