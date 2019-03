Bella iniziativa da parte dell'amministrazione comunale fiorentina, voluta dal sindaco Dario Nardella in prima persona, per commemorare il capitano viola Davide Astori a un anno dalla sua tragica scomparsa. Come mostra la foto di FirenzeViola.it, su Palazzo Vecchio questo pomeriggio è stata infatti proiettata l'ormai celebre fascia di DA13 coi quattro quartieri storici di Firenze.