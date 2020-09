FOTO - Gewiss Stadium, lavori terminati in Tribuna Rinascimento: le prime immagini

vedi letture

Proseguono i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo. La posa dei seggiolini in Tribuna Rinascimento, come raccolto dalla nostra redazione, è stata terminata: dalle foto si nota la scritta Atalanta, che si aggiunge al 1907 presente in curva Nord. Proseguono i lavori anche in curva Morosini, per poter ricevere il via libera definitivo (al momento il parere è positivo, ma deve ancora arrivare l'ufficialità) dalla UEFA e giocare le gare di Champions League in casa. Ecco le prime immagini: