FOTO - Inter, squadra partita per Genova: con la squadra c'è anche De Vrij

vedi letture

L'Inter è in viaggio per Genova. La squadra di Antonio Conte è partita questa mattina dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere il capoluogo ligure dove questa sera affronterà, calcio d'inizio alle 19.30, il Genoa di Davide Nicola. Come si vede in una foto postata sul profilo Twitter della società, aggregato con il gruppo c'è anche Stefan De Vrij, ai box per una distorsione al ginocchio.