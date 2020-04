FOTO - Joe Hart si allena in casa con la maglia del...Torino

vedi letture

Joe Hart non dimentica il Torino. Il portiere che ora difende i pali del Burnley ha postato su Instagram in cui si allena da casa, come tutti gli sportivi. L'estremo difensore inglese però ha deciso di indossare la maglia granata, sua ex squadra nella stagione 2016-201 con 36 presenze e 62 reti incassate.