FOTO - L'Inter corsaro a Bologna: i migliori scatti di TMW dal Dall'Ara

© foto di www.imagephotoagency.it

Trova la vittoria in rimonta l'Inter, che batte il Bologna per 1-2 in terra rossoblù: alla rete di Soriano, ha risposto Lukaku con una doppietta e con la freddezza dagli undici metri quando si era già nell'extratime. Rivivi il match del "Dall'Ara" grazie alle migliori immagini scattate da TMW.

