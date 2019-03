FOTO - La Juve espugna il San Paolo: le migliori immagini da Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus espugna il San Paolo e si porta a +16 in classifica sul Napoli. A decidere il big match del 26° turno di Serie A sono state le reti, entrambe nel primo tempo, di Pjanic ed Emre Can. Inutile ai fini del risultato finale il gol realizzato nella ripresa da Callejon, prima del rigore sbagliato da Insigne. Rivivi come di consueto l'incontro attraverso le immagini più belle realizzate da TMW.