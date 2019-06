FOTO - La Notte dei Re: tanti campioni già arrivati a Roma

Fonte: Dal nostro inviato Riccardo Caponetti

Tutto pronto a Roma, dove questa sera andrà in scena "La Notte dei Re", gara benefica dove si sfideranno due ex campioni del passato come Totti e Figo. Tanti i giocatori già arrivati nella capitale: da Toni e Cassano, passando per Cambiasso e Kluivert, fino a Chivu, Zambrotta e Pires. Questi gli scatti targati TMW