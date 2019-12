FOTO - La Roma espugna 3-1 il Bentegodi: i migliori scatti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma espugna il Bentegodi e si porta provvisoriamente al quarto posto in solitaria in classifica. A decidere la sfida contro l'Hellas Verona, valida per il 14° turno di Serie A, sono state le reti di Kluivert al 17', Perotti su rigore al 45' e Mkhitaryan al 92', che hanno reso vano così il momentaneo pari di Faraoni al 21'. Queste, come di consueto, le migliori immagini scattate da TMW durante il match: