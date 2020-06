FOTO - Lazio con le sagome allo stadio? I tifosi Roma ironizzano: "CartoNati prima!"

La Lazio è pronta a far tornare i propri tifosi all'Olimpico per le gare interne. Ovviamente non con la presenza effettiva, visto le restrittive regole anti-Covid, ma con delle sagome che i laziali potranno acquistare e far esporre sulle gradinate durante i match (per partecipare basterà recarsi sul sito del club o in uno degli store in città e caricare una foto che poi sarà trasformata in sagoma ed esposta nel posto prescelto).

Nel frattempo, però, l'iniziativa della Lazio ha scatenato anche l'ironia dei tifosi della Roma, i quali hanno esposto uno striscione con la frase: "Lazio... cartoNati prima!". Uno sfottò in riferimento ai cartonati che verranno utilizzati dal club biancoceleste...