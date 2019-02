Fonte: Da Formello, Riccardo Caponetti

Rifinitura a Formello per la Lazio, squadra che nel pomeriggio partirà per Siviglia dove domani giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In gruppo sia Luis Alberto che Milinkovic-Savic, stelle biancocelesti al lavoro per essere abili e arruolabili in vista della difficile sfida contro gli andalusi. La Lazio dovrà ribaltare lo 0-1 incassato giovedì scorso all'Olimpico se vorrà staccare il pass per gli ottavi di finale.