© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Christian Eriksen subito convocato. Il centrocampista appena acquistato dall'Inter è infatti a disposizione di Conte per la gara in corso proprio in questi minuti contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue prime immagini realizzate da TMW sul prato di San Siro, mentre svolge il consueto riscaldamento: