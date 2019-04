Foto - Milan, anticipazione su maglia 2020: strisce rossonere più sottili

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus ha eliminato le strisce verticali dalla maglia del prossimo anno, mentre il Milan per la stagione 2019-20 sembra aver deciso di aumentarle. Sui social è infatti comparsa l'anticipazione della casacca rossonera per la prossima stagione, i testimonial sono Tiemoué Bakayoko, Krzysztof Piatek, Alessio Romagnoli, Lucas Paquetá e Suso. Si tratta, stando alle prime indiscrezioni, di una divisa che somiglia a quella impiegata nel 1999 in occasione del centenario: strisce rosse e nere più sottili, come quelle comparse all'inizio del XX secolo.