FOTO - Milan-Juve 1-1, le immagini più belle della semifinale di Coppa Italia

Finisce uno a uno la sfida di San Siro tra Milan e Juventus, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Buona partita dei rossoneri, sulla falsariga del primo tempo disputato contro l'Inter: Rebic illude la squadra di Pioli, raggiunta dal rigore trasformato dal solito Ronaldo a tempo scaduto. Espulso Theo Hernandez sul punteggio di 1-0: il francese, come Ibrahimovic e Castillejo, sarà squalificato per la partita di ritorno. Di seguito le immagini più belle delle serata, raccolte da Tuttomercatoweb.com.