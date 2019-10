Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento delicato per il Milan, che nel pomeriggio ufficializzerà l'esonero di Marco Giampaolo e, successivamente, l'ingaggio di Stefano Pioli. In questo momento, l'hashtag #Pioliout oltre a essere il trend topic numero uno in Italia è anche la quarta tendenza al mondo. Sotto pesante contestazione anche Maldini e Boban per le scelte che hanno operato nell'ultimo quadrimestre, in merito all'allenatore e non solo.

Anche sotto la sede del club, in questo minuti, non si respira un'aria serena. Un tifoso poco fa s'è presentato con questo striscione.