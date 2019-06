FOTO - Mondiali femminili, Italia-Cina 2-0: le immagini più belle

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua in maniera inarrestabile ed entusiasmante l’avventura delle Azzurre al Mondiale. Allo Stadio della Mosson di Montpellier l'Italia batte 2-0 la Cina e si qualifica ai quarti di finale. Decisive le reti al 15’ di Valentina Giacinti (la migliore in campo) e di Aurora Galli al 49’. Il prossimo appuntamento per le ragazze allenate da Milena Bertolini è fissato per sabato pomeriggio a Valenciennes. Guarda la galleria con le immagini più belle di TMW!