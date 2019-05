© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' andato in scena poche ore fa l'incontro tra Lorenzo Insigne, gli agenti Mino ed Enzo Raiola, oltre il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli. Il capitano ha ribadito la volontà di restare in azzurro, così come il club non sembra aver voglia di salutarlo al termine della stagione che si avvia alla conclusione.

Il post di Enzo Raiola. L'agente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratto insieme a Mino Raiola e a Lorenzo Insigne. Volti distesi e sorrisi sulle labbra, con la didascalia che non lascia spazio ad altre interpretazioni: "Dopo pranzo si ragiona meglio", si legge.