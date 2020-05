FOTO - Oggi festa della mamma in Portogallo: il super regalo di CR7 alla sua Dolores

Omaggio speciale di Cristiano Ronaldo a sua madre Dolores per la festa della mamma (oggi in Portogallo). Insieme ai suoi fratelli, il campione della Juventus le ha voluto infatti regalare una luccicante Mercedes e un bel mazzo di fiori, proprio come mostra la foto postata su Instagram dalla stessa Dolores: "Grazie ai miei figli per il regalo che ho ricevuto oggi. Buona giornata a tutte le madri", le sue parole. CR7 si trova ancora a Madeira con la famiglia, in attesa di sapere se e quando dovrà rientrare a Torino per l'eventuale ripresa della Serie A.