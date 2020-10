FOTO - Poker Sassuolo al Crotone: le immagini delle esultanze di Berardi, Caputo e Locatelli

Secondo successo di fila per il Sassuolo, terza sconfitta consecutiva per il Crotone. I verdetti del Mapei Stadium sono anche esagerati per quanto visto in campo, ma alla fine conta il risultato. La formazione di Stroppa gioca bene, ma non basta. Quella Di Zerbi, seppur con qualche difficoltà, alla fine vince e pure nettamente. Finisce 4-1 con le reti di Berardi, Caputo, Locatelli e Simy.