Foto prodezze Totti in mostra al Dolce Vita Gallery

Da venerdì rassegna in galleria, dai dribbling al 'cucchiaio'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Questo venerdì, 26 ottobre, presso al Dolce Vita Gallery, verrà inaugurata la mostra "Francesco, il calciatore" un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto - realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano - vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei rigori tirati a "cucchiaio". Con la mostra "Francesco, il calciatore", di cui è partner l'UTR, si torna all'essenza del calcio, ci si allontana dai riflettori, dalla vita privata e si mette in luce solo la Tecnica, quella fuori dal comune che ha sempre contraddistinto sul campo il capitano ora dirigente della Roma. Ad accompagnare le fotografie, 20 schede tecniche redatte da Enrico Sbardella, ex calciatore e ora allenatore della nazionale donne under 19. La 'DolceVita Gallery', in via Palermo 41, è una galleria che nel corso degli anni ha già promosso e ospitato eventi e mostre sulla fotografia sportiva.