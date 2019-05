Fonte: Da Superga, Elena Rossin

E' in corso la commemorazione del 'Grande Torino' presso la Basilica di Superga, settanta anni dopo il 4 maggio del 1949. Presente, ovviamente, la squadra allenata da Walter Mazzarri. In basso le immagini di Tuttomercatoweb.com in cui è ritratto il capitano del Toro, Andrea Belotti, insieme al presidente Urbano Cairo. Il calciatore più rappresentativo dei granata leggerà a breve i nomi dei caduti.