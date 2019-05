FOTO - Torino-Sassuolo 3-2, gli scatti più belli della partita

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i migliori scatti di Torino-Sassuolo 3-2, una partita ricca di emozioni con un rigore fallito, un espulso e tanti ribaltamenti di fronte. I granata si portano così a 60 battendo il proprio record nell'era dei tre punti trascinati da un super Andrea Belotti, autore di una doppietta (di Zaza l'altro gol). Il capitano granata sale a 15 reti rimediando all'errore dal dischetto nel primo tempo. Gli emiliani, due volte in vantaggio con Bourabia e Lirola, hanno giocato per oltre un'ora in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione proprio di Bourabia, che già ammonito si è lasciato andare a un'esultanza alzando la maglietta, cosa vietata dal regolamento.