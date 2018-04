Fotonotizia - Benevento-Juve 2-4, le immagini più belle del match

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus supera il Benevento per 4-2, ma non senza difficoltà. Per conquistare i tre punti in palio, per la squadra di Allegri è decisiva la tripletta di Dybala (due gol su rigore) e la rete di Douglas Costa. Tuttomercatoweb.com vi offre le foto più belle della sfida giocata allo stadio Vigorito: