Fotonotizia - Da Conti a Gullit: tanti big alla Hall of Fame del calcio

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Tante personalità di spicco hanno raggiunto Palazzo Vecchio a Firenze per prendere parte all'ottava edizione della Hall of Fame del calcio italiano. Nelle foto scattate da TMW il campione del mondo, oggi dirigente del settore giovanile della Roma, Bruno Conti e lo storico ex giocatore del Milan Ruud Gullit.