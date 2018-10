Fotonotizia - Italia-Ucraina 1-1, le immagini della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol a testa, Italia e Ucraina salutano Genova con un 1-1, in un'amichevole che per gli azzurri porta in dote poche note liete e qualche conferma sui dubbi dei tifosi circa l'operato del ct Mancini. Una gara comunque tirata, e con i tre piccoletti lì davanti che hanno fatto almeno divertire. Rivivila grazie alle immagini di TMW!