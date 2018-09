Fotonotizia - Juve 5 su 5: le immagini più belle del 2-0 al Frosinone

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus espugna lo Stirpe grazie alle reti di Cristiano Ronaldo (la terza in campionato) e Federico Bernardeschi. Quinta vittoria in cinque giornate di Serie A per i bianconeri, già al comando in solitaria della classifica. TMW, come di consueto, vi mostra le foto più belle dell'ultimo successo di Chiellini e compagni contro il Frosinone.