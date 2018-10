Fotonotizia - La Juve vince a Manchester: le reazioni dei tabloid inglesi

Fonte: Dall'inviato a Manchester Ivan Cardia

Successo della Juventus in casa del Manchester United, decide la rete di Paulo Dybala. La stampa inglese celebra la vittoria dei bianconeri, esaltando in particolar modo la prestazione dell'ex di lusso, Cristiano Ronaldo. "Special Ron 1, Special One 0", scrive il Manchester Evening News.

Wonaldo Return, titola il Sun Sport, mentre per il Daily Mail Cristiano Ronaldo è la vera star dello show.