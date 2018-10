Fotonotizia - La rifinitura della Lazio prima della partenza per Marsiglia

La Lazio si allena prima di partire per Marsiglia, con un paio di novità importanti nella seduta di rifinitura: Milan Badelj torna in campo per fare lavoro differenziato mentre Valon Berisha rassicura con la sua presenza sul rettangolo verde. Il kosovaro si riscalda a parte insieme a Lukaku e Luiz Felipe, ieri assente all’antivigilia.