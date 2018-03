Fotonotizia - Panchina d'Oro, tutti i tecnici presenti

Italia, infortunio per Spinazzola: lascia il ritiro

Nel corso dell’allenamento di questa mattina, Leonardo Spinazzola ha accusato un infortunio che lo rende indisponibile per l’amichevole di domani con l’Inghilterra. In accordo con il club di appartenenza, nel pomeriggio il difensore dell’Atalanta farà rientro a Bergamo per sottoporsi...