Fotonotizia - Sassuolo-Bologna, gli scatti più belli del 2-2 nel derby

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita bella e combattuta, quella andata in scena alle 12.30 fra Sassuolo e Bologna. Il risultato finale di 2-2 sembra rispecchiare i valori visti in campo al Mapei Stadium, con le reti che portano le firme di Palacio, Marlon, Mbaye e Boateng. Questi gli scatti più belli realizzati da TMW durante il derby della Via Emilia.