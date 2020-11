Franceschini: "Dobbiamo interrompere la curva". E annuncia: "Chiuderanno anche i musei"

Il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini è intervenuto oggi ai microfoni di ‘Che tempo che fa’, trasmissione in onda su Rai 3: “Se la curva non si interrompe arriviamo in fretta a un livello di saturazione degli ospedali. Bisogna fare il più possibile. Il problema è fermare il contagio, sono luoghi di possibile contagio, malgrado tutte le misure di sicurezza. Anche in queste ore si ragiona della scuola, nessuno vorrebbe chiuderla. Abbiamo fatto una scelta forte con le superiori, stiamo discutendo di queste ore, tutelando la scuola ma tenendo presente che c'è il contagio di mezzo”.

Sui lavoratori dello spettacolo, duramente colpiti dalle due ondate di Covid-19: “Io ho già firmato per il solo settore dello spettacolo e cinema un miliardo e 200 milioni, vanno aiutate le imprese e i teatri, esteso la cassa integrazione e chi non è dipendente ha preso delle indennità che dovranno continuare ad avere fino a quando non finirà questa situazione, nessuno verrà lasciato solo. Questo Dpcm vale fino al 24 novembre, i dati non fanno pensare che la curva non continui. Noi però abbiamo preso l 'impegno che saranno le prime attività che riapriranno. Abbiamo fatto il gesto, nello scorso lockdown, di far riaprire per prime le librerie perché volevamo dare un segnale. In cima in tutto però c'è l salute. Il museo è una tipologia di luogo diverso: entri uno alla volta, con numeri limitatissimi. Con i passi avanti che faremo però chiuderanno anche i musei”, ha concluso.