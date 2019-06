Francia '19, Tardelli alle azzurre: "L'Italia già vi ama"

L'uomo dell''urlo mundial': "Ieri è scoccata la scintilla"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "L'Italia è già innamorata delle azzurre della Nazionale di calcio". Marco Tardelli, uno che di innamoramenti collettivi se ne intende da quando nell''82 fece impazzire di gioia gli italiani col suo urlo 'mundial', rassicura, attraverso l'ANSA, la ct delle azzurre, Milena Bertolini. "Stia tranquilla - è il messaggio di Tardelli all'allenatrice che ieri aveva invocato la passione popolare -, non c'è proprio il rischio di carenza d'affetto: erano vent'anni che non andavamo al mondiale con le donne, è chiaro che ieri è scoccata la scintilla. Tecnicamente qualcosa va ancora migliorato, ma l'importante è la dimostrazione di amore per la maglia che è stata data dalla nazionale contro l'Australia. Tra l'altro - conclude - è anche una bella rivincita: mi risulta che alle australiane sia proibito venire a giocare nel campionato italiano, considerato poco competitivo e allenante. Visto quello che è successo ieri non mi pare proprio...".