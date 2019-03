© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olivier Giroud stacca David Trezeguet e si avvicina a due leggende come Henry e Platini. Con la rete siglata nel 4-0 della Francia all'Islanda, il centravanti del Chelsea è infatti diventato il terzo miglior realizzatore di sempre nella storia dei Bleus. 35 reti in 89 apparizioni, un gol in più di Trezeguet (che ha chiuso con 77 caps), ai piedi di un podio completato appunto da Michel Platini (41 gol in 72 gare con la Francia, media difficilmente eguagliabile) e Thierry Henry (51 gol in 123 gare).