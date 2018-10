Francia, i risultati delle gare di Coupe de la Ligue di oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di coppe nazionali in giro per l'Europa. In Francia si è giocata anche la Coupe de la Ligue, ecco tutti i risultati delle gare dei sedicesimi di finale di questa sera.

Nizza-Auxerre 3-2

Digione-Caen 3-1

Guingamp-Angers 0-0 (3-2 dcr)

Le Havre-Troyes 2-0

Metz-Amiens 1-2

Nimes-St. Etienne rinviata

Reims-Orleans 1-1 (3-4 dcr)

Tolosa-Lorient 0-1