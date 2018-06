Francia-Italia, gli azzurri accorciano le distanze con Bonucci: 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riapre la sfida dell'Allianz Riviera tra Francia e Italia al trentaseiesimo. Bordata su calcio di punizione di Mario Balotelli, risposta un po' incerta di Lloris e tap in di Leonardo Bonucci per il 2-1. Azzurri di nuovo in partita a meno di dieci minuti dalla fine del primo tempo.