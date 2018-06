Francia-Italia, Nice Matin ricorda: "Balo disse sì al Nizza in pizzeria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia giocherà questa sera a Nizza, scendendo in campo per l'amichevole contro la Francia. All'Allianz Riviera ha giocato negli ultimi due anni Mario Balotelli che, dall'estate 2016, ha deciso di rilanciare la sua carriera proprio in Costa Azzurra. Il giornale Nice Matin ricorda, per l'occasione, l'incontro tra Super Mario e il tecnico Lucien Favre, insieme all'agente Mino Raiola e al presidente del club Jean-Pierre Rivère. Le parti si videro in una pizzeria della cittadina francese, dove Balotelli fu convinto ad accettare di vestire la maglia rossonera. Due anni e 43 gol dopo, Balotelli ha riconquistato la Nazionale ma dirà addio al Nizza. Stasera, probabilmente, la sua ultima gara sul terreno dell'Allianz Riviera.