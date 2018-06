Francia-Italia, transalpini in vantaggio con Umtiti: male la difesa azzurra

© foto di Federico Gaetano

Francia in vantaggio contro l'Italia dopo 9 minuti. Samuel Umtiti ha sbloccato il risultato con un tap in su respinta corta di Sirigu. Cross dalla destra di Pavard e lo stesso estremo difensore non è stato attentissimo sull'uscita. Destro al volo dei Mbappè e dopo aver fatto il massimo, il portiere del Torino non ha potuto nulla sul tiro ravvicinato del centrale del Barcellona. Italia già sotto all'Allianz Riviera.