Francia, Le Graet: "Rabiot ha sbagliato, ma le porte non sono chiuse"

Nessuna chiusura nei confronti di Adrien Rabiot. Nella stessa intervista, rilasciata a Ouest-France, in cui Noel Le Graet, presidente della federcalcio francese, ha di fatto chiuso le porte della Nazionale a Karim Benzema, lo stesso numero uno d'oltralpe ha riservato un trattamento diverso al giovane centrocampista del PSG, che in estate ha rifiutato di partecipare al Mondiale come riserva: "È un ragazzo di 23 anni che ha commesso un grave errore, ma le porte non saranno mai chiuse finché non avrà 35 anni. Ci parlerò personalmente dopo questa storia per capire se ha intenzione di tornare in Nazionale. Sul quando deciderà Deschamps".