Francia, Le Graet riapre le porte della nazionale a Rabiot?

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot potrebbe tornare a vestire la maglia della Francia. Il centrocampista del PSG è stato sin qui escluso per aver rifiutato di partecipare da riserva ai mondiali di Russia. Oggi il numero uno della federcalcio transalpina, Noël Le Graët, ha però riaperto la porta: "Lasciamo passare l'inverno per far ritrovare a questo ragazzo, che considero un buon giocatore, lo spirito giusto. Gli errori non sono eterni, ha ancora 23 anni e non sarà punito per sempre. Se non ha più voglia di giocare con la Francia, non ne ha più voglia. Lo vedremo dopo dicembre, penso che abbia fatto un errore di posizione, ma che non debba essere punito in eterno".