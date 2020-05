Francia, Marcineanu, assist alla Ligue 1 contro i ricorsi: "Federazioni possano cambiare regole"

Durante l'Assemblea Nazionale il governo ha francese ha voluto legiferare con ordinanze per garantire le decisioni delle federazioni e delle leghe professionali che hanno deciso di terminare anzitempo le competizioni in nome della crisi sanitaria. Le federazioni devono "essere in grado di cambiare le loro regole senza essere considerati come eccedenti il loro potere o contrari ai principi di legalità", ha sostenuto il Ministro dello Sport, Roxana Marcineanu, aggiugendo come non sia un divieto ai ricorsi (che anche l'Amiens ha prospettato ieri nell'intervista del direttore sportivo John Williams a TMW. Un riferimento diretto al presidente dell'Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, il cui nome è stato menzionato durante il dibattito dopo la lettera inviata da lui a diversi parlamentari per perorare la causa dell'OL contro la Ligue 1.