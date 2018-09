Francia, Matuidi: "Tra venti anni si parlerà ancora della festa Mondiale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha vissuto la festa Mondiale due sere fa a Saint-Denis, dopo aver conquistato da protagonista la Coppa del Mondo due mesi fa in Russia. Blaise Matuidi ha festeggiato alla grande, con un assist per Kylian Mbappé nel match giocato e vinto contro l'Olanda. Il centrocampista della Juventus, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha così commentato l'entusiasmo del popolo francese dopo aver mostrato la coppa in 'casa': "Non avevo voglia di andarmene. È uno di quei momenti di condivisione con il popolo francese che magari vivi una volta nella vita. E che racconterò a figli e nipoti. Sono fiero e onorato di aver ricevuto tanto affetto. Tra vent’anni si parlerà ancora della nostra festa allo Stade de France, con i tifosi e la squadra che ormai è come una seconda famiglia. L'assist per Mbappé? L’assist in fondo fa parte del mio mestiere. Magari ala sinistra non è il mio posto ideale, ma so adattarmi. Sono pronto a dare tutto per la squadra. Se poi arriva anche il gol grazie al mio contributo, è ancora più piacevole", ha detto.