Francia-Turchia, 0-0 al 45'. Clima surreale a Parigi: solo fischi per i Bleus

© foto di Insidefoto/Image Sport

In campo: tanto Francia e poca Turchia, ma il primo tempo a Parigi finisce 0-0. Nettamente più convincente la nazionale guidata da Deschamps, vicina al gol in diverse occasioni, col portiere Gunok sugli scudi e Mandanda poco impegnato in questi primi 45'.

Sugli spalti: al netto del saluto militare di molti tifosi ospiti al momento dell'inno della selezione di Ankara, nessun altro evento specifico da segnalare, in una partita seguita a livello internazionale per tutto quello che sta succedendo attorno alla Turchia dopo la decisione di attaccare i curdi del Rojava, al confine con la Siria.

In ultima analisi, davvero surreale il clima allo Stade de France: nel settore ospiti sono segnalati soltanto 3.800 tifosi turchi, che però sono copiosamente presenti nelle altre parti dello stadio. E si sente, eccome: la Francia è pesantemente fischiata quando è in attacco, mentre il pubblico parigino esalta ogni azione della nazionale ospite. Ospite, si fa per dire. Rispettata, prima del match, la Marsigliese.