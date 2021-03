Franco Causio: "Non si può mettere in croce CR7, vale ancora tutti i soldi che costa"

vedi letture

L'ex centrocampista della Juventus, Franco Causio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla così del momento di Cristiano Ronaldo: "È un esempio da seguire per tutti i giovani e i ragazzi, per i nuovi che sono arrivati o arriveranno in bianconero. Lo è per quello che ha fatto in carriera e per quello che continua a fare. Non lo si può mettere in croce per aver sbagliato due partite: è successo a Cristiano ma anche a tanti altri campioni, in partite decisive. In un mix di giovani ed esperti può essere un trascinatore. Non so quali siano i piani della società, ma credo che Ronaldo valga ancora tutti i soldi che costa: non dimentichiamo che è capocannoniere del campionato con 20 gol".