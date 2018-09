Francobollo Italia per i 125 anni del Genoa

Vignetta ritrae giocatore in azione con logo anniversario

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Genoa Cricket and Football Club" o in breve "Genoa": una squadra che può vantare 125 anni di vita. Lo ricorda un francobollo italiano emesso ieri nella tariffa ''B'' (posta ordinaria, pari a 1,10 euro). La vignetta del francobollo, resa nota da Poste Italiane, mostra un calciatore in azione e il logo dell'anniversario sullo sfondo dei colori rossoblu della squadra. L'amministratore delegato del Genoa, Alessandro Zarbano, ricorda che si tratta del club più antico del calcio italiano. Fondato nel 1893, il Genoa risulta al quarto posto nella scala dei vincitori del Campionato Nazionale (9 scudetti) e vanta una lunga serie di record e primogeniture. Tra l'altro nell'immagine del francobollo appare anche la ''Coppa d'Onore'' o ''Challenge Cup'', il primo trofeo assegnato nella storia del calcio italiano. ''Un unicum prestigioso - aggiunge Zarbano - ritrovato di recente a Miami dalla Fondazione Genoa 1893, l'ente culturale designato alla custodia e valorizzazione delle tradizioni della squadra''.