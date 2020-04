Frank De Boer-Inter, il fratello Ronald: "E' un coach di campo. Non era pronto a fare il manager"

vedi letture

Cosa non funzionò, nel 2016, fra l’Inter e l’allenatore Frank De Boer? A questa domanda ha provato a rispondere, tramite la Gazzetta dello Sport, il fratello gemello dell’ex nerazzurro, Ronald De Boer: “Se cadi, impari. In Olanda il coach è solo un allenatore, in Italia e in Inghilterra un manager. Deve controllare tutti gli aspetti del club e forse Frank non era pronto per farlo. Lui è un uomo di campo preparatissimo, ma quelle esperienze lo hanno arricchito e ora è ancora più pronto per un top club”.