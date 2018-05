Frasi di Gasperini su Pairetto: la FIGC ha aperto un'inchiesta

Procuratore Pecoraro in campo dopo frasi del tecnico Atalanta

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La Figc indaga sulle accuse di Gian Piero Gasperini all'arbitro Luca Pairetto. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro, apprende l'Ansa, ha aperto un'inchiesta dopo le frasi del tecnico dell'Atalanta, che aveva denunciato di "esser stato minacciato" dall'arbitro, figlio dell'ex designatore Pierluigi Pairetto. "Pairetto - aveva detto Gaperini sabato, alla vigilia della partita con il Milan per la quale era squalificato - durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'non saranno concessi questi comportamenti'. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui".