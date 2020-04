Friburgo, l'italiano Grifo e gli allenamenti: "Andiamo in campo ma senza incontrarci"

"Il lunedì in video conferenza da casa con l’allenatore ci viene spiegato il programma, arrivano anche delle istruzioni scritte su come prepararsi. Veniamo divisi in gruppi, quattro giocatori e un portiere. Nei primi tempi per blocchi di ruolo, adesso anche misti, un elemento per ruolo. Faccio stretching a casa, riscaldamento con la cyclette che ho messo sul terrazzo, poi vado al campo già cambiato". Parla così l'italiano Vincenzo Grifo, 27 anni, nel gruppo di Mancini durante le qualificazioni all’Europeo, raccontando a La Gazzetta dello Sport gli allenamento col Friburgo durante l'emergenza Coronavirus: "Un gruppo ogni due ore: alle 9, alle 11 e così via. Sedute di un’ora o 90 minuti, alternando corsa, tecnica, tiri in porta, uno-due, punizioni. Quando finisco, veloce cambio di maglia ma senza usare lo spogliatoio in comune, torno a casa, a volte anche in bicicletta. Ancora stretching o palestra, per poco, 10-15 minuti. Poi doccia ed è finita. Sul campo ridi, scherzi con i compagni, poi magari ti vien voglia di dare la mano a qualcuno. Poi ti blocchi: fermi, non si può. Se ci misurano la temperatura? No, perché ogni tre giorni ci fanno il tampone".