Frongia (Ass. Sport Roma): "Lavoriamo per gli Europei del 2020"

Ora gioco di squadra insieme con Governo, Coni, Figc e Regione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 SET -"Ci stiamo preparando per Europei di calcio a Roma nel 2020. E' il più grande evento sportivo ospitato da Italia 90 a oggi e avrà oltre un mld di telespettatori. Abbiamo vinto la partita inaugurale per un totale di 4 partite. Sarà un mese di festa per la città in cui Roma tornerà sotto i riflettori del mondo". Così l'assessore allo sport di Roma Daniele Frongia. "E' un evento che coinvolgerà la città, ma nasce con una difficoltà: nel 2014 la precedente amministrazione sottoscrisse un contratto con Uefa in cui il Comune si impegnava a organizzarlo e sostenerlo economicamente -l'importo è nell'ordine di milioni di euro- ma non mise i soldi a bilancio. Dopo aver cercato invano un dialogo col governo Gentiloni, finalmente con questo Governo abbiamo riscontri positivi per risolvere la questione. Nelle nazioni che ospitano gli Europei i Governi hanno ruoli determinanti, non c'è alcuna anomalia perché non è un evento comunale. Ora c'è un gioco di squadra insieme a Governo, Figc, Coni e Regione", spiega Frongia.